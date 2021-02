$!Tatis Jr, el más grande y quizás el último ejemplo de compartir ingresos de atletas

Según los informes, la NFLPA se reunió con el gobernador en persona para argumentar en contra. MLSPA escribió una carta a Carney calificando tales acuerdos de terceros como “explotadores”. La propia carta de MLBPA a Carney argumentó que no había nada que impidiera que una empresa financiara a un jugador y al mismo tiempo brindara asesoramiento sobre el juego a otros, una situación que podría generar influencia sobre el desempeño de un jugador, escribió el sindicato de jugadores. No se mencionó que las grandes ligas han abrazado el juego en los últimos años.

Michael Schwimer pensó que había encontrado una forma mejor. Un ex lanzador de los Filis de Filadelfia que vio las dificultades que tenían los jugadores para llegar a fin de mes mientras estaban en las menores, Schwimer formó Big League Advance en 2016. Su idea: recaudar capital de los inversionistas de Wall Street para luego dárselo a los jugadores para que se queden si hacen o no. Mostrar, a cambio de una porción de ingresos si lo lograron.

Tatis logró una extensión de US$340 millones por 14 años con los Padres de San Diego, pero habría comprometido hasta un porcentaje no mayor al 10% de sus ingresos a futuro, información confirmada por el propio jugador y la empresa que cedió el crédito, aunque no especificaron el monto.

Big League Advance no es la única compañía financiera que busca asegurar acuerdos financieros basados ​​en un porcentaje de los salarios de los jugadores; muchos de los contactados también se negaron a comentar, pero se sabe que BLA es la más grande porque ninguna otra firma ha alcanzado los activos. umbral que requiere divulgación regulatoria, como lo ha hecho Big League Advance.

Si bien la oposición de los sindicatos de jugadores y la prohibición de este tipo de acuerdos con terceros por parte de la MLS y la FIFA es ciertamente problemática para las empresas de distribución de ingresos, existe un obstáculo potencialmente más preocupante: la idea puede no funcionar en los deportes.

Por un lado, está la idea de la selección adversa: los atletas que son escépticos de su capacidad para llegar a las grandes ligas tienen más probabilidades de aceptar un acuerdo de reparto de ingresos, mientras que aquellos que tienen mucha confianza en su capacidad serán menos propensos.

Desde ese punto de vista, Tatis Jr., el hijo de un ex jugador de Grandes Ligas y siempre un prospecto anunciado, es un caso atípico. En segundo lugar, la idea tiene sentido desde una perspectiva de gestión de riesgos, razón por la cual hay más entusiasmo en el lado del prestamista impulsado por las matemáticas. Pero en realidad va en contra de las preferencias de la gente, por lo que hay menos entusiasmo en la distribución de ingresos en todos los sectores del lado del prestatario, señaló Tharp.

Piénselo de esta manera: ¿compraría un boleto de lotería si hay un gran premio de $ 1 mil millones, o si hay premios de 10,000 $ 100,000 en su lugar?

Por último, si bien un estudiante puede no tener más remedio que encontrar una manera de pagar la universidad, los jugadores de béisbol no enfrentan un dilema tan duro.

“A diferencia de la educación, donde hay que pagar grandes gastos de matrícula, los atletas no tienen tanta necesidad de capital”, explicó Tharp. “Es posible que los jugadores de béisbol de las ligas menores no ganen una gran cantidad de dinero, pero no es que eso les impida jugar, no les impide hacer avanzar su carrera”.

Schwimer no estuvo de acuerdo. “Me gustaría verlo vivir con $ 5,000 al año en las ligas menores sin pagar gastos”, dijo. “La gente simplemente no sabe si no lo has vivido”.