$!Tatis Jr. , sobre Soto y Acuña en encuesta con ejecutivos sobre quién es mejor

Pregúntele a cualquier fanático del béisbol quiénes son las más espectaculares estrellas jóvenes de la actualidad y lo más probable es que la respuesta sea uno de estos tres nombres: el venezolano Ronald Acuña Jr., el dominicano Juan José Soto o el también dominicano Fernando Tatis Jr.

Los tres se han establecido rápidamente entre los mejores jugadores del deporte durante los últimos tres años (o dos, en el caso de Tatis), capaces de poner de pie al público cada vez que toman el terreno de juego.

Los Bravos, los Nacionales y los Padres se han beneficiado por su rápido ascenso, pero ¿qué tal si pudieses escoger a alguno de esos tres jóvenes como la piedra fundacional de tu equipo? Le hicimos esa pregunta a distintos directivos de equipos de Grandes Ligas:

Si pudieras formar un equipo con Ronald Acuña Jr, Juan José Soto o Fernando Tatis Jr., ¿a quién elegirías y por qué?

A los ejecutivos se les pidió enfocarse sólo en el talento de los jugadores, no en sus actuales contratos o años que les restan bajo el control de sus respectivos clubes.

“¿Me puedo quedar con los tres?”, dijo un directivo de un equipo de la Liga Americana.

Si ésa fuera una opción, este ejercicio no sería tan divertido y ese equipo sería el perenne favorito para ganar la Serie Mundial año tras año. Algunos no pudieron tomar una decisión de una vez, enfocándose en los atributos de cada jugador. El reporte es de Mark Feinsand, de mlb.com.

“Si estuviéramos hablando de su actual situación contractual me iría con Acuña, porque está firmado por una buena cantidad de tiempo y a un buen precio con su equipo”, directo otro directivo de la Liga Americana. “Si todas las condiciones de contrato y años de servicio fueran iguales, me iría con Tatis porque es el más joven y juega en el medio del cuadro interior. Si hablamos del jugador que más podría ayudarte a ganar la Serie Mundial el próximo año, me voy con Soto porque actualmente es el mejor jugador. Pero estaría fascinado por tener a cualquiera de ellos bajo cualquier escenario, sin embargo”.

“Es una buena pregunta para debatir”, dijo un ejecutivo de un equipo de la Liga Nacional. “Todos son superestrellas y te podrían ayudar a ganar de distintas maneras”.

Todos son muy buenos puntos, pero sólo puedes elegir a uno. Un total de 20 directivos de equipos respondieron la pregunta, y si bien los fanáticos de Atlanta y Washington seguramente no están contentos con el resultado, Tatis resultó el ganador.

Fernando Tatis Jr.: 11 votosJuan Soto: 5 votosRonald Acuña Jr: 4 votos

Tatis ha causado tal impacto desde que debutó a finales de marzo del 2019 que resulta difícil creer que ha jugado sólo 143 juegos en la Gran Carpa. Tatis debutó el Día Inaugural del 2019 y esa temporada bateó .317/.379/.590 con 22 jonrones, 53 carreras empujadas, 16 bases robadas y 61 anotadas en 84 partidos, perdiéndose la mitad de la campaña por problemas de corva y espalda.

Su segunda temporada produjo resultados similares, pero sin las lesiones: Bateó .277/.366/.571 con 17 vuelacercas, 45 impulsadas, 11 estafadas y 50 anotadas en 59 compromisos. Y se perdió un solo encuentro de los Padres.

“Tatis es el más dinámico y más magnético de los tres”, resumió un ejecutivo de la L.N.

Eso, por supuesto, es un asunto de opiniones. Lo que no es subjetivo, sin embargo, es qué posición del terreno juega cada uno. Para la mayoría de los directivos que eligieron a Tatis, ése fue el factor decisivo.

“Dame al torpedero que puede batear en la parte alta de tu lineup”, dijo un directivo de la L.N. sobre Tatis, quien cumplió 22 años este mes. “Sumar a un jugador que realmente es capaz de contribuir ofensiva y defensivamente es una oportunidad poco común para una franquicia”.

“Los tres son jugadores fabulosos y cualquier franquicia sería muy afortunada de tener a cualquiera de ellos”, indicó un ejecutivo de la L.A. “Cuando te toca elegir entre tres jugadores de élite, simplemente no puedo dejar pasar al campocorto”.

“Es más difícil conseguir a un shortstop que a un jugador de cualquier otra posición”, contó un directivo de un club del Viejo Circuito.

Soto, quien es tan sólo dos meses mayor que Tatis, debutó el 20 de mayo del 2018 a los 19 años. Conectó 22 jonrones con 70 remolcadas, 77 anotadas y una línea ofensiva de .292/.406/.517 en 116 choques, terminando segundo detrás de Acuña Jr. en la votación para el premio al Novato del Año de la L.N.

Soto luego tuvo un increíble segundo año con 34 bambinazos, 110 empujadas, 110 anotadas y una línea de .282/.401/.548 en 150 cotejos, terminando noveno en la votación para JMV de la L.N. Además, ayudó a los Nacionales a ganar la Serie Mundial, disparando cinco cuadrangulares en la postemporada, incluyendo tres en el Clásico Otoñal.