$!Tatis Jr. vuelve el béisbol divertido en San Diego

SAN DIEGO (AP) — El béisbol volvió a ser divertido en San Diego, con los Padres al umbral de una de sus más anticipadas temporadas.

Todas las miradas están puestas en Fernando Tatis Jr., quien se ha convertido en toda una superestrella y acabar de recibir un contrato de 14 años y 340 millones de dólares — el más extenso en la historia de las Grandes Ligas — sin haber disputado siquiera una temporada completa.

También la atención está en una rotación mucho más fuerte. Con Yu Darvish, Blake Snell y Joe Musgrove han desembarcado en el sur de California para liderar un grupo que podría ser uno de las mejores de las Grandes Ligas, gracias a los acuerdos y al incansable trabajo del gerente general A.J. Preller.

Y por supuesto la caliente pulseada con los Dodgers de Los Ángeles, sus rivales en la División Oeste de la Liga Nacional y que se interponen en el objetivo al que quieren llegar los Padres.

Gracias con un cuadro interior lleno de estrellas como Tatis y el tercera base Manny Machado, San Diego puso fin a una sequía de 13 años sin postemporada. Superaron a San Luis en la primera ronda antes de perder por barrida en la serie divisional con los Dodgers, que ganaron la Serie Mundial.

Los Padres regresan con su infield completo — Tatis, Machado, el segunda base Jake Cronenworth y el primera base Eric Hosmer — así como los jardineros Trent Grisham, Will Myers y Tommy Pham.

También esperan tener de vuelta a los aficionados en el Petco Park, que debido al pandemia de coronavirus, estuvo vacío cuando los Padres aseguraron su lugar en los playoffs y cuando ganaron la serie de comodín ante los Cardenales. Miles de aficionados se reunieron en el centro de San Diego para celebrar, y los fanáticos esperan ahora poder festejar dentro del estadio.

EL NIÑO

Tatis Jr. — el hijo del ex Grandes Ligas Fernando Tatis — ha disputado sólo 143 duelos en dos temporadas, incluyendo la acortada temporada 2020. Aún así se ha convertido en una de las caras del béisbol. Resalta por su estilo, sonrisa, sus rastas rubias debajo de la gorra y sus movimientos de baile en la cueva tras un cuadrangular.

Asegura que su contrato no lo hará cambiar. “La pelota es lo que me gusta. Y creo que cuando haces las cosas con pasión y amor, sé que te va a recompensar”, dijo. “Creo que cuando la gente me pregunta cómo voy a jugar, seré el mismo cada día”.

ROTACIÓN

Los Padres adolecieron de brazos en los playoffs, con Mike Clevinger sometiéndose a una cirugía Tommy John en noviembre. Pero Preller no se preocupó, rápidamente reconstruyó la rotación con varios canjes estelares antes de la Navidad. Trajo a Darvish y Snell en menos de 24 horas y unas semanas después agregó a Musgrove.

Estos cambios relegan a Chris Paddack, abridor del día inaugural en 2020, al cuarto lugar. Dinelson Lamet, quien se perdió los playoffs con un problema en el brazo, parece que no estará listo para iniciar la temporada y esto podría dejar el camino abierto a Adrián Morejón, así como a los prospectos MacKenzie Gore y Ryan Weathers. Los Padres podrían recurrir a una rotación de seis hombres por momentos.

NUEVA IMAGEN

Los Padres no han indicado quien será su cerrador tras perder a Kirby Yates y Trevor Rosenthal en la agencia libre. Tienen a cuatro relevistas en el roster que han sido cerradores anteriormente, el zurdo Drew Pomeranz, el recién llegado Mark Melancon, Emilio Pagán y Keone Kela.

Los aficionados están esperando a ver lo que podrá aportar el toletero surcoreano Kim Ha-seong ante pitchers de Grandes Ligas.

NOVATOS A SEGUIR

En algún punto de la campaña, se espera que los Padres promuevan al zurdo Gore, así como a Weathers, quien debutó en las Grandes Ligas con 1 1/3 entradas sin recibir anotación en el primer juego de la serie divisional ante los Dodgers.

LESIONES

Pham se recuperó tras necesitar de 200 puntadas tras ser apuñalado en la parte baja de la espalda durante un altercado en el estacionamiento de un club de desnudistas a mediados de octubre. Grisham sufrió un esguince el tendón izquierdo durante un juego de exhibición, mientras que el catcher Austin Nola se fracturó el dedo medio por un foul y es duda para el inicio de la campaña.