$!Tatis rechaza otras funciones con las Estrellas y escucha ofertas del Caribe

Fernando Tatis rechazó la asignación que hizo la gerencia de las Estrellas Orientales para trabajar en la oficina del club una vez fue apartado de la dirigencia y se ha declarado abierto a fichar por otro club, pero no en el presente campeonato.

“No voy a aceptar la propuesta de ir a las oficinas de Estrellas Orientales ni a ningún otro cargo que ellos me ofrezcan”, afirmó Tatis al programa Generación Deportiva que producen José Antonio Mena, Michel Tueni y Manuel Acevedo por CDN Radio 92.5 FM. “Este año no trabajaré para otro equipo de la pelota local, soy fiel a San Pedro de Macorís, y no tendría la capacidad para dirigir otro equipo que no sea el de San Pedro de Macorís”, declaró.

“Soy un hombre del terreno, he hablado con mi familia, estamos en la misma página, no aceptaré ser accionista del equipo”, dijo el exjugador, quien en enero pasado dirigió el equipo a frenar una cadena 51 años sin ganar en la liga. “Recibí llamadas de otras Ligas del Caribe, incluso estoy esperando llamadas para hoy”, reveló.

Tatis fue removido este jueves por la directiva verde tras un arranque de 5-15 que lo dejó en el sótano del torneo 2019-2020.

“No vamos a ocupar otro rol que no sea de dirigente. Mi familia y yo estamos en la misma página”, declaró Tatis.

Tatis informó que su hijo, del mismo nombre, ya tenía el permiso para jugar con las Estrellas, pero tras la noticia del jueves descartó integrarse al conjunto verde. “Él iba a jugar, ya recibió el visto bueno para mejorar su bateo, y solo esperar el permiso para jugar”.