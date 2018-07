SANTO DOMINGO. El dominicano Pedro Martínez recibió la llamada que lo convertía en miembro del Salón de la Fama de Cooperstown en enero del 2015.

"Me gustaba estar relajado cuando no lanzaba y quería que mis compañeros también lo estuvieran", recuerda Martínez. "La temporada es muy larga y si no te diviertes, en especial los días en que no lanzas", se hará aún más larga".

Martínez ingreso al nicho de la inmortalidad en julio de ese mismo año.