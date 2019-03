$!Temen los preacuerdos con niños afecten firmas MLB

“¿Entonces el pelotero que tenga 14 años ya (no sirve)? Ya los 2020 (aquellos que cumplirán 16 años desde septiembre próximo) no valen dinero, ahorita los 2021 de aquí a seis meses no van a valer dinero y es imposible que nosotros desarrollemos peloteros a los 12 años. Los peloteros de 12 años no son súper estrellas, Orelvis Martínez, (Wander) Franco (sí lo eran), pero así hay pocos, entonces nos va a acabar con el valor de todo los otros peloteros”, dijo en tono de ruego el convocante.

Falta de consenso

Sin embargo, la idea de firmar un acuerdo para cerrar las firmas con menores de 16 años tropezó con una gran pared de realismo, y no el mágico de García Márquez.

Es un negocio que en 2018 ya superó el centenar de millones de dólares y que de la noche a la mañana puede cambiar la vida de los familiares del pelotero y del entrenador.

“El tema es que si tú no lo haces, no lo hago yo viene otro y lo hace. No hay manera de controlar eso a menos de que no tengamos mucha consciencia”, planteó un entrenador con varias firmas millonarias entre las 70 que ha logrado en casi siete años.

“Ponte en el lugar de aquel entrenador que esperaba tener un 2022, un 2023 ready, llevándoselo el diablo, sin ni un peso para comer, ni pa’ na’ y de repente viene un equipo X y le dice que le van a dar un millón y medio donde esa persona se va a ganar 500 0 600 mil dólares. Esa persona lo va a hacer por encima de ti, de mí y de quien sea porque lo que va a decir es ‘a mira estos locos, estos tuvieron su oportunidad y ahora que yo tengo la mía me la van a querer quitar”, dice el preparador pesimista sobre llegar a acuerdos.

“Tengo 16 de 2019 amarrao, 14 de 2020 amarrao y 6 de 2021 amarrao, tengo 36 tipos amarrao entre 50 peloteros que tengo ahí, yo me estoy volviendo loco porque voy al play todos los días a ver los tipos amarrao y tengo que desarrollarlos porque tengo que entregarlos sanos y salvos. Y están coqueteando con un 2022”, dice.

Otro entrenador dice tener constancia de que ya se habrían “cerrado” con al menos una docena que cumplirán 16 años en 2022.

“Aquí no interesa nada de eso de draft, aquí lo que interesa es el desorden, porque si el desorden existe entonces así ellos no pueden pagarnos el dinero que vale un pelotero. Wander Franco en un draft en Estados Unidos coge como primer pick 11 millones de dólares. ¿En cuánto se vendió? En tres millones y pico. Eso es lo que a ellos les conviene”, dice.

A otro entrenador, consultado por DL y que pide el anonimato, le chocan los alegatos de Pérez-Díaz.

“¿Cómo es que ellos no lo saben cuándo tú acuerdas un muchacho del laboratorio que tienen contratado te llaman para que vayas a chequearlo al otro día de que le diste la palabra a un equipo, tenga 12, tenga 13, no importa, y si no va de una vez te está llamando alguien de MLB que te van a suspender el pelotero si no vas a hacerle la prueba, de esteroides, entonces cómo diablo es que el señor Pérez dice que no sabe de los acuerdos”, contesta en tono molesto.