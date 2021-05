$!¿Terminarán con Pujols los acuerdos largos para jugadores sobre los 30 años?

La estadía de Albert Pujols con los Angelinos expiró casi cinco meses antes de que lo hiciera su contrato, apenas cinco semanas pasaron de la temporada para el club dejarlo libre, lo que puede marcar el final de una era de pactos tan grandes sobre los 30 años, de acuerdo al USA TODAY.

Tres semanas después de que Pujols debutara como Ángel en 2012 tras fichar un pacto por una década y US$240 millones, Mike Trout regresó a Anaheim y nunca se fue, lanzando una campaña de Novato del Año y segundo al premio MVP que, junto con el surgimiento de Bryce Harper en la Liga Nacional, parecía como un rayo de la nada.

En cambio, como Pujols, de 41 años, envejeció sin gracia, al menos en el campo, y Trout reveló rápidamente su talento de todos los tiempos, ese período será recordado como el comienzo de la nueva normalidad.

Claro, cuando los Angelinos superaron el compromiso de los Cardinals en años y la garantía salarial de los Marlins para fichar a Pujols, se asumió ampliamente que el dueño Arte Moreno estaría en el gancho por un par de temporadas feas al final del contrato de Pujols.

En cambio, el trato se convirtió en un presagio de que la mayor producción, el mayor valor y, finalmente, los mejores días de pago serían para los jóvenes.

“El trato de Pujols no es The Last Bad Contract, pero está cerca. Su contemporáneo semidiós diestro, Miguel Cabrera, debe US$102 millones desde esta temporada hasta 2023 y la línea de corte de 17 juegos de Cabrera este año es .098 / .179 / .213. Chris Davis, enterrado en Baltimore, ganará US$23 millones esta temporada y la próxima”, escribe Gabe Lacques.

“Pero la extensión de Cabrera y la renovación de Davis fueron más los caprichos de un propietario que quería mantener a su chico en casa, un sentimiento que funcionó bien para Detroit con Justin Verlander, no con Cabrera. El acuerdo de Pujols fue uno de los últimos de su tipo, un pacto espectacular con un talento de más de 30 años”, cita el rotativo.

Y luego sucedió la década de 2010.

¿Hemos visto una mayor tasa de cambio en una sola década de béisbol? Las bolas rápidas chisporroteaban, los cambios defensivos enfriaban incluso a los mejores bateadores, y aquellos que no podían o no querían adaptarse pronto se convirtieron en pasivos.

Mientras tanto, Trout y Harper pronto fueron seguidos por Carlos Correa y Corey Seager y Cody Bellinger y Ronald Acuña Jr. y Pete Alonso y Juan Soto y Fernando Tatis Jr., superestrellas jóvenes y listas para usar que dominarían esta década como Pujols dominó la década de 2000.

Pujols ganó tres MVP esa década y terminó su período en St. Louis con un quinto lugar en 2011. ¿La edad promedio de un ganador de MVP entre 2001 y 2010? Con la ayuda de Barry Bonds, 29.3.

Entre 2011 y 2020, esa edad promedio se redujo a 26,5 años, con siete ganadores de 25 años o menos, en comparación con dos en el apogeo de Pujols.

“Ahora, la compensación refleja esta realidad. Los treintañeros, en caso de que no se haya enterado, tienen problemas para conseguir un trabajo, y mucho menos un compromiso de una década. Mientras tanto, Trout (12 años, $ 426,5 millones), Tatis (14 años, $ 340 millones), Harper (13 años, $ 330 millones) y Manny Machado (10 años, $ 300 millones) lograron acuerdos históricos antes de cumplir 27 años”, escribe el USA TODAY.

El logro llega más rápido y también lo son los días de pago, y los equipos minimizan su riesgo en la parte final del trato. Claro, Harper puede necesitar el ATV de Phillie Phanatic para moverse por las bases de Citizens Bank Park en 38, pero su trato y el de Tatis estaban estructurados para ser lujosos y amigables con los impuestos.

En resumen, pocos lamentos a la vista.

Los Angelinos probablemente tengan algunos, y quizás, en el fondo, Pujols también, dada su escasez de momentos decisivos y la relativa falta de conexión con los fanáticos de los Angelinos en relación con su glorioso paso por St. Louis.

Pero es difícil discutir con el dinero garantizado que recibió, con el que hará muchas buenas obras. Ahora, Pujols sigue su camino, el último de su era en muchos sentidos.