$!Terminó la temporada para el lanzador Carlos Martínez

“Incluso si llegamos lejos en octubre, no es probable”, dijo el manager de los Cardenales, Mike Shildt. “Yo jamás diría nunca. Pero claramente, esto es algo que lo va a impactar por varias semanas. No estamos anticipando que pueda hacer mucho. Si ves el calendario, no es muy favorable para pensar en un regreso”.

Martínez hizo cinco aperturas esta temporada, en la que también dio positivo por COVID-19. Se perdió más de un mes batallando con el virus, y los síntomas fueron tan severos que debió tres o cuatro veces al hospital para recibir tratamiento intravenoso.