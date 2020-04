$!Terry Francona: “Cuando vean béisbol Estados Unidos estará volviendo a la normalidad”

El mánager de los Cleveland Indians, Terry Francona, está intrigado por algunas de las opciones que ofrece Major League Baseball para comenzar la temporada en algún momento. También está aceptando que no se verá como algo que nadie haya visto. Hablando desde su casa en Arizona el jueves, Francona dijo que confía en que cualquier decisión tomada por MLB se guiará por precauciones de seguridad y que la salud y el bienestar, para jugadores y fanáticos, serán la máxima prioridad.

“Si ves béisbol en algún momento, eso significa que nuestro país está volviendo a una sensación de normalidad, lo cual es genial”, dijo Francona, ahora en su séptima temporada en Cleveland después de las ocho en Boston. “Y luego, para que tengamos una temporada, todos tendremos que estar dispuestos a ser flexibles, porque simplemente no va a suceder, no vas a tener una temporada normal de béisbol. Simplemente no es posible”.

A principios de esta semana, el Comisionado Rob Manfred dijo que MLB “buscará todas las alternativas” mientras explora las posibilidades de tener una temporada 2020. Uno de los planes que se está discutiendo es basar a los 30 equipos en el área de Phoenix y usar estadios de entrenamiento de primavera, así como Chase Field (hogar de los Diamondbacks), así como instalaciones universitarias para los juegos.

El concepto significaría juegos en estadios vacíos, algo que Francona no podría haber imaginado, pero ahora entiende que podría ser necesario. “MLB ha hecho un muy buen trabajo al explicar, ‘Oye, si jugamos, y cuando lo hagamos, será apropiado jugar. No vamos a quitarle la seguridad a otras personas y a los jugadores y sus familias”, dijo Francona. “Vamos a tener que estar dispuestos a hacer algo, ya sea concesiones o ser flexibles - porque no es realista que empecemos a jugar en Cleveland de inmediato. Simplemente no va a suceder”.

Otro de los escenarios que se están planteando es que la temporada podría comenzar tarde, lo que significaría que la Serie Mundial posiblemente se retrasaría hasta fines del otoño o principios del invierno y se jugaría en un sitio neutral. Eso no molestaría a Francona en absoluto. “Si estuviéramos jugando una Serie Mundial, iría a cualquier parte”, dijo. “Si alguien me dijera ahora,‘Oye, vas a jugar en la Serie Mundial’, yo iré a cualquier parte”.

Por ahora, él está atrapado en casa. El hombre de 60 años, que normalmente está acostumbrado a caminar solo desde el dugout hasta el montículo para cambiar de lanzadores, ha aumentado su distancia de viaje. “Un par de mis amigos de jugar golf, nos levantamos por la mañana y caminamos todas las mañanas, lo que nunca he hecho en mi vida”, dijo Francona, quien regresó a casa desde Cleveland hace unos 10 días. “Hago eso. Intento nadar un poco. He visto todos los programas de Netflix”.

“Lo admito, extraño el béisbol”.