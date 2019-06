$!Texas retira este sábado el número 29 de Adrián Beltré

Los Vigilantes de Texas retirarán este sábado la camiseta con el #29 que vistió el antesalista dominicano Adrián Beltré durante ocho temporadas. Será en una ceremonia antes del partido contra los Atléticos de Oakland Global Life Park.

Los Rangers informaron que entre los invitados especiales a la ceremonia del retiro del número de Beltré estarán el inicialista Prince Fielder, los ex jardineros David Murphy y Julio Borbón y el ex torpedero y capitán Michael Young. También la familia de Beltré y el ex lanzador Steve Foucault, quien entre 1973 y 1976 fue el primer jugador de Texas que vistió el número 29.

El Ministro de Deportes, Danilo Díaz, ostentará la representación del gobierno dominicano.

Beltré bateó .304 con 199 jonrones, ganó tres Bates de Plata y tres Guantes de Oro y ayudó al equipo a jugar en la Serie Mundial del 2011, durante sus días con los Rangers.