$!“Tiempo de servicio” complica acuerdo en MLB con COVID-19

Las posiciones

De acuerdo a Joel Sherman, del New York Post, el sindicato pide que si la campaña se cancela al jugador se le reconozcan 60 días de servicios por este 2020. Sin embargo, una fuente dijo a The Associated Press que la unión ha pedido que se reconozca el año completo en el reloj de cada jugador aun no se juegue un partido.

La misma AP reveló que la MLB (que representa a los dueños) ha propuesto acreditar una campaña completa en tiempo de servicio si se pueden disputar al menos 130 partidos. De no llegar a esa cifra el número de juegos computados debería ser una proporción.

La temporada estaba programada iniciar el próximo jueves, pero la primera posición la llevó al nueve de abril y la fecha que se trabaja hoy es a finales de mayo. Pero todo dependerá de la evolución de la epidemia y la capacidad que tenga el Gobierno de hacerle frente y recuperar la normalidad.