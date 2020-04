$!Tijerazos en bonos “apalabreados” de seis dígitos hasta con dos años de anticipación

Cuesta encontrar en Latinoamérica un entrenador de béisbol que haya formado en la década pasada más talento de alta cotización que Ruddy Santín. Rafael Devers (US$1.5 millones en 2013) y Wander Franco (US$3.8 MM en 2017) son los más conocidos, pero en las fincas se forman Yunior Severino (US$3.5 MM), Freudis Nova (US$1.2 MM) y Orelvis Martínez (US$3.5 MM) entre 2016-2019.

Pero a mayor valor en las “granjas” mayor riesgo, para el inversor, el joven y todo lo que él representa.

La noche del miércoles, Santín recibió una llamada que ilustra lo informal de la industria de reclutamiento para jugadores, entrenadores y familiares con el incremento de los preacuerdos hasta con tres años de anticipación a la firma. Un fenómeno que se disparó en 2012 cuando la Major League Baseball introdujo límites para el gasto de los equipos.

“Tenía dos peloteros firmados ahí con San Diego desde hace un año y medio, apalabreados, entonces ahora de buenas a primeras me dicen que el pelotero no está firmado, que no tienen dinero, que el dinero se les acabó y me rompieron el contrato verbal”, dijo Santín a DL.

Se trata del antesalista Cristian García, un ambidiestro con poder que tiene una brillante hoja en torneos infantiles, y el guardabosque Luis Frías. García tenía acordado un bono por US$750,000 para ser firmado en Julio 2 o cuando la liga determine la apertura del mercado y Frías uno de US$300,000, ambos con los Padres.

Santín asegura que por García un equipo le había ofrecido US$2 millones, pero como hizo un trato de “caballero” con la franquicia californiana lo rechazó. “Ahora tengo que salir a vender esos peloteros de nuevo, cuando la mayoría de los equipos ya tienen comprometido su budget (el presupuesto que le autoriza la MLB). Imagínate lo tristes que están esos muchachos”, dijo el cubanoamericano.

Santín asegura tener al menos dos jugadores con bonos millonarios “comprometidos”, pero ha decidido declarar a todos sus prospectos “agente libre”.

La academia de los Padres en el país permanece cerrada, pero como política los equipos no ofrecen opiniones sobre jugadores que no están bajo contrato, como es el caso de los Julio 2 de 2020.