$!Tim Anderson se expresa sobre la situación en Estados Unidos

Esa idea, o alguna manifestación de ella, se hace presente de manera inevitable cuando los atletas profesionales expresan sus opiniones sobre los acontecimientos en la sociedad general.

Pero Tim Anderson--torpedero de los White Sox, campeón de bateo defensor en la Liga Americana y jugador afroamericano dedicado a la comunidad en el área de Chicago a través de su programa League of Leaders—nunca les ha prestado atención a los detractores en ese sentido.

“Al final del día, representamos más que sólo deportes”, dijo Anderson en una llamada por teleconferencia. “Si quitas el título de ‘deportistas’, ¿qué somos? Somos seres humanos. Representamos más que nuestro título de trabajo. Las personas están tratando de ser ellas mismas, en vez de simplemente ser ‘el pelotero’, sea cual sea su nombre. Esto se trata de dejar que las personas sean ellas mismas”.

Anderson, quien cumplirá los 27 años de edad el 23 de junio, se pasó parte de la pausa por el coronavirus en Arizona con su esposa, Bria, y sus dos hijas. Este fin de semana, el paracorto estuvo de vuelta en las afueras de Chicago cuando los manifestantes salieron a las calles para protestar por la muerte de George Floyd, un hombre afroamericano que pereció el 25 de mayo en un caso de brutalidad policial en Minneapolis.

El domingo, Anderson hizo el viaje a Chicago y compartió fotos en las redes sociales. Dos incluyeron a Anderson parado junto al nombre de Floyd pintado en una pared, mientras que otras dos mostraron a Anderson cerca de mensajes no positivas sobre la policía. Dichos mensajes no fueron de la autoría de Anderson, sino que fue su intento de enseñarle al mundo cómo se siente la gente.

“Muchas de las cosas que comparto tienen un significado en el fondo”, dijo Anderson. “(Se trata de) crear un buen arte que deje huelle y capture el momento al ser creativo.

“El objetivo no fue criticar a nadie ni hablar mal de nadie. No es que me sienta así porque diga eso. Así no me siento. Puedo hablar sobre cómo me siento. No dejo que las fotos hablen sobre lo que realmente está pasando. Pero, todo es amor. Se trata más bien de capturar momentos importantes de historia; eso es lo que me llama la atención. Es posible que jamás volvamos a ser testigos de esto”.

Un canal de YouTube Tim Anderson fue creado durante los entrenamientos para exhibir momentos de Arizona del torpedero con sus compañeros de equipo. Dicho canal, con 13,500 suscriptores, no tiene contenido ahora mismo mientras Anderson va en una dirección diferente.

“Es más grande que béisbol”, dijo Anderson. “Entonces, por eso quiero cambiar un poco el ángulo. Estoy tratando de mantenerme en el carril positivo en ambos lados de las cosas. Estoy tratando de entender cada situación de lo que está pasando de verdad”.

El derecho de los White Sox, Lucas Giolito, compartió un mensaje de apoyo e inspiración en Twitter el sábado con el hashtag #BlackLivesMatter. Anderson calificó como “valiente” a Giolito por su decisión de expresarse y reconoció el amor que siente de su compañero de equipo, uno con el que habla frecuentemente sobre temas fuera del béisbol, aunque no han conversado sobre el estado actual de los Estados Unidos.

“Hay muchas personas enojadas que sienten que no están siendo escuchadas”, dijo Anderson. “Por eso están pasando las cosas, así como ahora. Estamos en un momento en que necesitamos que todos se junten. Estamos en un momento en que necesitamos el amor de todos, sin importar la raza. Estamos en un momento en que tenemos que estar agarrados de la mano, cada raza, cada color, no importa.

“Nos movemos mejor como uno solo. Es un tema difícil de hablar, pero traten de ser lo más comprensivos posible. Hay mucha gente enojada, gente rota que no entiende muchas cosas cuando suceden de cierta manera. Es un momento difícil. Es algo difícil de expresar cuando estás tan inmerso en momentos difíciles”.

Scott Merkin ha estado a cargo de la cobertura de los White Sox para MLB.com desde el 2003.