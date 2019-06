$!Tony Peña: “Si no estoy en las Águilas no es por mí”

El exjugador y dirigente de béisbol Tony Peña expresó que si no está en la actualidad con las Águilas Cibaeñas no es por su voluntad. En su cuenta de Twitter, el periodista Luichy Sánchez, escribió que había conversado con Peña y él mandó un mensaje a la fanáticos del equipo santiaguero: “Quiero que toda la fanaticada aguilucha sepa que si no estoy en las Águilas no es por mí, deseos me sobran. Nací y moriré aguilucho. Les agradezco a todos sus felicitaciones, manifestaciones de afectos y buenos deseos en mi cumpleaños”, agregó el dominicano que celebra su onomástico.

Peña ganó tres veces el Jugador Más Valioso de la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM) con las Águilas y dirigió ese equipo en tres ocasiones, y triunfó en dos. Fue el mánager campeón del Clásico Mundial de Béisbol en el 2013.