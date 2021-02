Top 10 BA, un “programa” con nivel de Grandes Ligas

De esa primera reunión ocurrida en 2018 nació la idea de construir una academia que hoy no tiene nada que envidiar a las que tienen los equipos de las Grandes Ligas para trabajar con los jóvenes que firman en América Latina.

Pero Mejía sabe que la mayoría de firmados se quedan en el camino y es cuando se topa con Luis Pellerano, inversionista interesado en mejorar el perfil educativo del pelotero dominicano, para abocarse en un proyecto donde el joven se forme no solo para ser un buen pelotero, sino con un nivel académico más acabado.

Características

La Top 10 Baseball Academy dispone de dos campos de béisbol (uno con gradería), túneles bajo techo para hacer prácticas de bateo y pitcheo, gimnasio, cocina industrial, comedor, sala de estudios, área de masajes y habitaciones para alojar a 36 jóvenes en un entorno bien acogedor. Hay ocho entrenadores, entre ellos “Mejía”, quien se resiste a abandonar el terreno.

Un proyecto levantado en una extensión de 38 mil metros cuadrados y con una inversión que Evangelista calcula en esta primera etapa en US$1,8 millones. Ya se trabaja en la ampliación para acoger a 56 prospectos y el proyecto macro comprende llevarlos hasta 106.

“Hay un concepto errado donde se cree que para ser jugador de béisbol nuestros jovencitos tienen que abandonar las escuelas o comenzar con otro tipo de educación y yo creo que lo correcto es lo que se está haciendo ahora aquí, brindarle la oportunidad de que estos jóvenes puedan tener el chance de ser un jugador de béisbol, pero a la misma vez un mejor jugador de béisbol porque van estar desarrollados con su educación que es algo primordial para que nuestros atletas puedan ser mejores”, dijo Noboa.

“Esto nace por la necesidad que veo hace tres años de que nuestros peloteros, muchos de ellos no estaban recibiendo la educación adecuada y en ese momento dije, ‘vamos a crear una academia donde les demos salud, educación y un bienestar y un vivir cómodo, porque estos niños se merecen esto y más para poder ser estrellas dentro y fuera del terreno’”, dijo Pellerano, vicepresidente del proyecto.

“Yo entiendo que sí, todavía no se ha llegado a ese punto de si educado o no educado (para recibir más dinero), estamos tratando de cambiar ese sistema, más por nuestra juventud que por otra cosa. Que los muchachos sean educados, porque sabemos que de 100 son 5 (los que firman) entonces después tenemos 95 analfabetos en la calle, no lo veo justo”, dijo Evangelista, de cuyo programa ya han salido los lanzadores bigleaguers Cristian Javier y Deivi García.

Manuel Luga funge como gerente general.