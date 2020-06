$!Torii Hunter ofrece ejemplos poderosos de sus problemas raciales en Boston

A lo largo de sus 19 años de carrera en las Grandes Ligas, el ex jardinero se aseguró de decirle a los equipos que no quería ser cambiado a Boston debido a incidentes racialmente insensibles. Apareciendo en el show de Greg Hill, Hunter detalló sus experiencias y por qué decidió desarrollarlas ahora a través de esta plataforma. "Lo conseguiría en todas partes", dijo Hunter con respecto a los comentarios de insensibilidad racial. "Seattle. Kansas City. Kansas City una vez hizo algo para validarlo. Cuando me llamaron la palabra 'N' sobre nuestro refugio. Todo nuestro equipo casi iba a saltar a este tipo, pero el niño de este tipo se cubrió la boca. La policía Justo al lado de nuestro refugio, nos levantamos y lo llevamos a una habitación trasera, hablamos con él, lo interrogamos y lo prohibimos de por vida.

Eso fue genial. Pensé: 'Wow, Kansas City se encargó de eso'. Pero cuando fui a Boston fue muy consistente. Después de un tiempo, simplemente lo empujé y salí a jugar. Jugué con agresividad, jugué como si realmente quisiera jugar bien en Fenway. No tiene nada que ver con los Medias Rojas. No tiene nada que ver con los jugadores. No tiene nada que ver con la organización. Realmente no tiene nada que ver con los fanáticos. Pero ese es el problema cuando escuchas eso.

"Esta es mi experiencia. Entonces, cuando la gente dice: 'Eso no es verdad. Dame una prueba', eso es estúpido. Eso es estúpido. Porque tienes gente que lo dice para siempre. No estamos escuchando. Realmente me di cuenta cuando vi cuatro o cinco niños cantando la palabra N en el jardín. Esta es mi historia y no es una mentira. Cuando escuché 'N-word, N-word' solo cantaba mi nombre y miré a estos adultos y están aplaudiendo y riendo. Estoy señalando diciendo: "Diles que se callen. Eso es malo". Pueden decir: "Chupas Torii" o "No puedes golpear el agua si te caes de un bote". Pero esa palabra N no me gusta. Soy de Pine Bluff, Arkansas y lo odié. Así que cuando miré a los adultos y no hicieron nada, eso no es un problema de los Red Sox. Es un problema en la sociedad.

"Estoy como, 'OK, no van a decir nada. Estos niños probablemente ya crecieron. Probablemente sean directores generales de empresas. Probablemente sean la cabeza de algo'. Y puedo imaginar a estos niños haciéndole cosas a las personas de mi color de piel y maltratándolas. Eso viene del corazón. Todo lo que sale de tu boca viene del corazón. Cualquier cosa que pongas en tu boca irá a tu corazón, pero qué sale de tu boca sale de tu corazón. Es un problema muy arraigado y familiar. No tiene nada que ver con los Medias Rojas. No tiene nada que ver con los fanáticos de los Medias Rojas de Boston. Tiene algo que ver con la sociedad. Es por eso que obtuve la cláusula de no intercambio, la lista de equipos, y puse a Boston allí. Amo a Boston. Quería jugar allí. Simplemente me di cuenta de que no puedo tener a mi esposa y mis hijos en esto. No hay forma de que pueda hacer eso porque no quiero que pasen por eso y si lo hacen, no sé qué haría y sería el tipo negro enojado y eso no sería bueno ".