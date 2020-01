$!Tras asalto a pelotero Miguel Castro, en La Romana piden más vigilancia policial

El deportista denunció en la sección Historias de la red social Instagram que fue atracado en el estadio de Villa Hermosa y que se salvó en “tanguita”.

“Estoy vivo por la misericordia de Dios”, expresó, para luego agregar: “Casi pierdo mi carrera por dos analfabetos que se me tiraron llegando al play que iba a entrenar y me quitaron mis cadenas en pleno play, casi me dan un tiro, por la gracias a DIOS LA PISTOLA se le encasquilló”.

De igual modo, el entrenador Nelson Arguila hizo hincapié en que la zona carece de seguridad y “nos da temor salir a la calle”.

De su lado, Juan Esteban Batista también dejó entrever sus temores, razón por la que solicita que se incremente el rastreo de patrullas en las inmediaciones del estadio y el resto de sectores del municipio.

Miguel Castro fue interceptado tras salir de un vehículo y se aprestaba a entrar a la zona de juego.

El estadio cuenta con un seguridad, de edad avanzada, nombrado por la Alcaldía de Villa Hermosa.

Castro es lanzador derecho que este año en las Grandes Ligas con Baltimore tuvo marca de 2-4 y efectividad de 4.37 al permitir 34 carreras limpias en 70.0 innings lanzados, con 33 transferencias y 63 ponches.