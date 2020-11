$!Tres dominicanos entre los mejores 10 prospectos para 2021

Grandes Ligas proyecta que dentro de un año tres de los mejores prospectos del béisbol serán dominicanos.

Un análisis del reputado reportero experto en ligas menores Jim Callis así lo plantea. Se trata de Julio Rodríguez, Marco Luciano y Jasson Domínguez, un trío que vio afectado su desarrollo por la pandemia.

En la lista actual son dos: Wander Franco (Tampa Bay) es el número uno y Cristian Pache (Bravos) el 10.

A continuación, el análisis de Callis.

El COVID-19 afectó muchos aspectos del béisbol en 2020, incluidas las clasificaciones de prospectos. No solo no hubo una temporada de ligas menores con la que evaluar a los jugadores, sino que menos prospectos de lo habitual se graduaron en las Grandes Ligas durante la temporada más corta desde 1878.

Sin embargo, el próximo año debería ocurrir exactamente lo contrario. Es probable que entre los primeros 20 jugadores en la lista actual de los 100 mejores prospectos de MLB Pipeline, 17 abandonen su estado de novato/prospecto para fines de 2021. Prepárese para una gran cantidad de cambios en la parte superior.

Anualmente miramos hacia el futuro para predecir los 10 mejores prospectos en el béisbol al final del año siguiente. La historia reciente nos dice que casi todos los prospectos que terminan una temporada en el Top 10 lo volverán a hacer en la siguiente, a menos que se establezca en la MLB o se lesione. Los prospectos en el rango de 11-25 llenan la mayoría de los huecos, junto con un par del territorio 26-50 y ocasionalmente alguien de la mitad inferior del Top 100 o del Draft del próximo año.

Hace un año, supusimos correctamente que el campocorto de los Rays Wander Franco y el receptor de los Orioles Adley Rutschman encabezarían nuestro Top 100 de finales de 2020 y también proyectamos con razón que el campocorto de los Mellizos Royce Lewis, el campocorto de los Reales Bobby Witt Jr. y el jardinero de los Marineros Jarred Kelenic reclamarían lugares en el Top 10. Más de nuestras predicciones - el receptor de los Gigantes Joey Bart, el primera base de los Medias Blancas Andrew Vaughn y el jardinero de los Marineros Julio Rodríguez - simplemente fallaron debido a la falta de graduaciones.

Nuestros mayores dilemas en esta ocasión fueron determinar si Rodríguez y el primera base / tercera base de los Tigres, Spencer Torkelson, aún calificarían a fines de 2021 y si deberíamos incluir al derecho de Vanderbilt Kumar Rocker, la primera selección global proyectada en el Draft del próximo año. .

Aunque alcanzó la Clase A alta a los 18 años en 2019, Rodríguez ha jugado solo 17 juegos en ese nivel y solo tendrá 20 la próxima temporada, por lo que vamos a errar por el lado de la precaución con él. Torkelson, la primera selección en el Draft 2020, aún no ha jugado en un juego profesional, pero está tan avanzado en el plato que lo imaginamos saltando a Detroit a mitad de temporada. Si pensamos que se clasificaría, ocuparía el puesto número uno en nuestro Top 10 proyectado.

Rocker es muy talentoso, pero también lanzó solo 15 entradas esta primavera y ninguna durante el verano, así que lo dejamos fuera de nuestra lista, que no incluye a un solo lanzador.

1. Julio Rodríguez, OF, Marineros (No. 15 en el Top 100 actual)

Los debates Kelenic vs. Rodríguez son divertidos: Kelenic es un mejor bateador puro y más rápido, Rodríguez posee más poder en bruto, pero la conclusión es que los fanáticos de los Marineros podrán ver a dos de los mejores jugadores del béisbol en el mismo jardín durante a mediados de esta década.

2. Bobby Witt Jr., SS, Reales (No. 8)

Un raro jugador de cinco herramientas en su posición, también tiene un coeficiente intelectual de béisbol y una composición tan buena como su habilidad física, con todo el paquete que lleva a algunos cazatalentos a calificarlo como el mejor campocorto que salió del Draft desde Alex Rodríguez.

3. Marco Luciano, SS, Giants (No. 29)

Tiene la mejor velocidad de bate y potencial de potencia de cualquier jugador de cuadro medio en las Menores, sin mencionar una mejor oportunidad de quedarse en el campo corto de lo que inicialmente se anticipó.

4. CJ Abrams, SS, Padres (No. 21)

Son tres torpederos consecutivos que hicieron su debut profesional en la Liga de Arizona de nivel novato en 2019, con Abrams el mejor bateador puro del trío y también posee una velocidad que marca la diferencia.

5. Jasson Dominguez, OF, Yankees (No. 48)

El COVID-19 retrasó su debut hasta 2021, por lo que tendremos que esperar un año para ver si los informes de herramientas potenciales muy por encima del promedio en todos los ámbitos pueden hacerse realidad.

6. JJ Bleday, OF, Marlins (No. 24)

Como Rodríguez, es un jardinero derecho que batea para promedio y poder y muestra un brazo fuerte, y también como Rodríguez, es posible que no se quede en las Menores para permanecer en el Top 100 dentro de un año.

7. Riley Greene, OF, Tigers (No. 25)

El bateador de secundaria más avanzado y la selección general número 5 en el Draft de 2019 ha sido mejor de lo esperado, luciendo como en casa en el campamento de Grandes Ligas y mostrando más poder y aptitud defensiva de lo esperado.

8. Austin Martin, SS / OF, Blue Jays (No. 16)

Martin, el mejor bateador del Draft 2020 y un jugador potencial de 20-20, necesita encontrar un home defensivo y lo más probable es que termine en la segunda base o en el jardín central.

9. Kristian Robinson, OF, D-backs (No. 39)

El toletero está en camino de llegar a Arizona a los 21 años y convertirse en el mejor jugador de las Bahamas en la historia de las Grandes Ligas.

10. Zac Veen, OF, Rockies (No. 49)

Estamos saltando la selección general No. 9 en el Draft 2020 más de media docena de jugadores seleccionados antes que él debido a su habilidad para golpear.

Otros a considerar: Triston Casas, 1B, Red Sox (No. 71); Jordan Groshans, SS, Azulejos (No. 70); Asa Lacy, LHP, Royals (núm. 26); Grayson Rodríguez, LD, Orioles (No. 31); Max Meyer, LD, Marlins (No. 33); Kumar Rocker, LD, Vanderbilt.