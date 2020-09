$!Trevor Bauer refuerza argumentos para el Cy Young

"No sé cómo puedes verlo de otra manera", manifestó Bauer. "Sin importar si lo gano o no, porque obviamente esa no es mi decisión, pero el hecho de tener una temporada como esta, realmente valida todo el trabajo.

"He estado en esto por 10 años, de hecho, probablemente por unos 15, en este método de desarrollo, pero con suerte le dará validez a lo que hago, el enfoque científico al béisbol para la gente que me sigue".