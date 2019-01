Ulises Cabrera, agente de Acta: “La gente del Cibao se merece gente de palabra”

El pedazo del pastel en la pelota dominicana que ocupan Águilas y Licey es tan grande que les garantiza espacios fijos en los medios, tendencias y millones de likes en redes, que se hable de ellos sí o sí.

Es principio de enero y con ambos fuera de la final el protagonismo lo han asumido directivos, de forma involuntaria, en lo que promete una primavera-verano volcánicos, sobre todo en Santiago. Este peso no ha dado tregua ni siquiera a un round robin tan interesante que puede requerir más allá del juego 18 para definir a los finalistas.

Al día siguiente de filtrarse el audio de la junta directiva aguilucha en que el presidente del equipo, Adriano Valdez Russo, descalifica no solo el trabajo gerencial sino que también define a Manny Acta como una persona totalmente opuesta a la imagen que ha construido en más de dos décadas, el agente del petromacorisano tronó.

Temprano en la mañana de ayer, Ulises Cabrera envió a varios comunicadores y contactos una captura de pantalla de su móvil de una conversación que sostuvo el 27 de noviembre con Valdez Russo, donde este le garantizaba la extensión por tres años de contrato como vicepresidente del equipo amarillo.

Pero en el mismo intercambio el ejecutivo aguilucho descalifica la trayectoria de Winston “Chilote” Llenas como jugador, dirigente y presidente y de quien insinúa que tiene “celos” de Acta y es un “buen político”, que “no fue la gran cosa”.

Al mediodía, Cabrera fue entrevistado en el programa Grandes en los Deportes (Escándalo 102.5 FM) donde, en tono molesto, arremetió contra Valdez Russo, que ocupa la presidencia del club en su primer año.

“Una persona que es capaz de tener la doble cara de manosear a Manny Acta y tirar fuego al Chilote para entonces hoy cambiar de tema no es la persona indicada para guiar la franquicia tan importante como las Águilas”, dijo Cabrera.

“La gente del Cibao merece gente que son (sea) de palabra, porque la gente del Cibao son buena gente, pero no deben ser representados por gente que no son de la misma calidad, de la misma esencia, ni cortao de la misma tela”.

Dos conversaciones privadas que calientan la pista de cara a un año que comienza con un montón de tareas por resolver en un club que ni siquiera el campeonato de 2018 puso fin a una crisis con ribete histórico, pero que erupcionó en el último lustro.

“Nunca he llegado a un acuerdo con una persona que tiene el título de presidente donde se llegue a un acuerdo y luego se echa para atrás”, agregó Cabrera, que también cuestionó los pronunciamiento de Valdez donde cuestionaba la procedencia de parte del equipo de trabajo de Acta.

“Me preocupa que una persona en rol tan importante de una franquicia como las Águilas me parece a mí hace referencia a un sector de nuestro país como (que) está por debajo de ellos. ¿Cuál fue la intención de hacer la referencia a la gente de San Pedro (de Macorís), por favor? Nosotros aquí no somos aguiluchos, no somos estrellistas, no somos escogidistas, somos dominicanos, ¡por favor!”, dijo Cabrera, presidente de la Dominican Prospect League.