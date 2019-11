$!Un lanzador abridor de respeto hace falta en los Yankees

Pueden calificarlo como sea. Un caballo de carga o simplemente un as. Porque hace 10 años fue lo que se supone que un as debe ser en partidos de alta importancia. Los Yankees no han contado con un serpentinero de esa talla desde entonces.

El gerente general de Nueva York, Brian Cashman, tiene razón al decir que el pitcheo abridor no fue el motivo por el que su equipo perdió en otra Serie de Campeonato de la Liga Americana contra los Astros.

Pero también vale señalar que la rotación no hizo lo suficiente, incluso con la presentación de seis entradas y un imparable concedido de Masahiro Tanaka en el Juego 1 de la SCLA, que guio a los Yankees a la victoria 7-0.