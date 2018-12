$!Un oportuno Ryan Court ayuda al Escogido a regresa al segundo con triunfo sobre el Licey

Ahora los escarlata dominan 4-3 la serie particular o City Champs.

Los rojos se adelantaron en el cuarto ante Daniel Corcino. Tras Ronny Paulino y Dean Anna fallar con rodados al campo corto, Nick Solak también sacó rola a las manos de Erick Mejía, pero Juan Francisco no retuvo la bola en la inicial, luego Steve Baron fue transferido y Ryan Court pegó hit productor al central.

Los azules igualaron el marcador en la apertura del quinto con triple al central de Erick Aybar, que anotó con sencillo de Roberto Pérez.

Sin embargo, los melenudos retomaron el control al cierre de esa entrada gracias a triple al izquierdo de Franchy Cordero e imparable al central del debutante Tommy Pham.

Los melenudos se alejaron con otra en el sexto cuando Anna le abrió con hit al derecho a Randal Delgado, luego se robó la intermedia y anotó con sencillo de Court.

Pero los añiles volvieron a acercarse por la mínima en el séptimo al aprovechar un error de César Puello en el derecho. Con un out, Yamaico Navarro logró hit al right, avanzó a segunda por passed ball de Steven Baron, Aybar entregó el segundo out con globito al campo corto, pero Yermín Mercedes sacó elevado detrás de primera que Puello dejó caer y entró la carrera para colocar el marcador 3-2.

Pablo Reyes y Navarro pegaron dos imparables por los azules.