$!Una histórica transmisión de MLB completa por mujeres

“Esto no es algo [como], ‘Juntemos a estas cinco chicas para que podamos mostrar [mostrar] el nuevo juguete brillante’”, dijo Rizzo con una sonrisa. “Quiero decir, hemos estado haciendo esto durante décadas. Es bueno demostrar que nos hemos ganado este derecho, que esto es lo que hemos hecho durante mucho tiempo. Este es nuestro trabajo y es bueno que la gente lo esté recibiendo de manera tan positiva“.

El momento no ha pasado desapercibido para estas mujeres, y cada una expresó lo honrada que se sentía de ser parte de una ocasión tan histórica para el béisbol. Aunque, como señaló Rizzo, esta oportunidad no se les dio como “clickbait”.

La noticia que hizo historia fue una sorpresa para la mayoría de las mujeres, que simplemente revisaron sus horarios y siguieron con sus días. No fue hasta que un representante de relaciones públicas de MLB Network pidió un comentario antes de que se dieran cuenta de lo que significaba ser parte de este grupo.

“Es importante que no solo las niñas pequeñas lo vean, sino que los niños pequeños vean que es normal, no importa su género”, dijo Watney. “Importa que seas apasionado y [tengas] amor por el deporte, y tu conocimiento y tu comprensión del deporte. Es importante, pero para mí será otro día de trabajo. Se está preparando para los Rays y los O’s“.

Como muchas “primicias” para las mujeres continúan aumentando en todos los deportes, ser parte de uno fue un momento importante para Langs, quien bromeó diciendo que no podía calificar este momento, no porque no estuviera entre los mejores de su carrera, sino porque ella es mala para clasificar las cosas.

“Hemos hablado mucho sobre la importancia de los primeros, pero sobre todo porque conducen al segundo y en adelante”, dijo Langs. “Y no son los últimos. No hay duda de que la representación realmente importa. Verlo te ayuda a darte cuenta de que puedes hacerlo. Solo espero con interés los tipos de impacto que esto podría tener. Eso ciertamente me emociona un poco y es realmente genial saberlo“.

Newman no es ajeno a los momentos de primera vez, incluido su debut en YouTube el 22 de junio. La mayor parte de su carrera ha tenido el tipo de atribución de “primera mujer en hacerlo”. Si bien la locutora de los Orioles agradece estas oportunidades, espera, como todas las mujeres de la transmisión, que un día normal en la oficina no sea un titular.

“Ni siquiera puedo expresarlo con palabras”, dijo Newman. “Ha sido realmente estresante. Voy a ser completamente transparente. ... Te acostumbras, en una forma de escuchar esa etiqueta. Te enfocas en el panorama general y esperas que esto abra las mentes de las personas, más allá de mirar los géneros en términos de calificaciones para trabajos ... que no sea un acto novedoso.

“Ese será mi aliento para cualquiera que quiera venir y decir: ‘Oh, solo consiguieron el trabajo por el título llamativo o porque son mujeres’. Quiero decir, lea los currículums, porque va a estar sentado allí por un tiempo“.