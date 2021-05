$!Valdés con la misión de domar a Puerto Rico en debut preolímpico

Las opciones dominicanas en el preolímpico de béisbol en Florida pasan, primero, por ganar dos partidos en la fase de grupo y el que se disputará este lunes ante Puerto Rico obliga a la victoria para no depender de la épica.

Para ello, el entrenador Héctor Borg ha encomendado al zurdo cubano naturalizado Raúl Valdés abrir ante los boricuas un choque que, si logra salir por la puerta grande, lo puede dejar a un paso de la semifinal.

“No podemos confiarnos en nadie. Hay que trabajar a todo el mundo igual ya que el que está ahí es porque puede hacer cualquier cosa”, dijo Valdés. “Será un buen reto, sé que hay una gran rivalidad, pero pienso que el enfoque es montarse arriba de los bateadores, tirar strikes y mezclar bien los pitcheos”, expresó el as de los Toros en la pelota otoño-invernal.

Luego del partido de este lunes en el Clover Park, la República Dominicana enfrentará el martes a los Estados Unidos en The Ballpark of the Palm Beaches ubicado en West Palm Beach. El miércoles regresarán al Clover Park de Port St. Lucie para jugar contra Nicaragua a la 1:00 de la tarde.

El grupo B lo integran Colombia, Cuba, Canadá y Venezuela. Los dos primeros de cada grupo avanzarán a la semifinal y los ganadores en esa fase se disputarán el único boleto que otorga el evento para los Juegos Olímpicos de Tokio.

Los ocupantes del segundo y tercer lugar en el torneo avanzarán a un preolímpico mundial que tendrá lugar en México el próximo mes y dará el último boleto.

El equipo dominicano anunció el sábado que incorporó al zurdo Enny Romero y al derecho Marcos Molina al roster definitivo, en lugar del lesionado del hombro Domingo Robles y del inicialista Aderlin Rodríguez, quien seguirá en su equipo en AAA.