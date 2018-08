Víctor Báez: “MLB amarró con grilletes a los entrenadores, como a Enriquillo”

“Nos salvamos del draft, les desmontamos eso (en 2010 y 2016). Pero creo que para ahora nos han agarrado dividido, con unos dulcitos a esos programas socios y eso es lo que me preocupa. ¡Qué pena que ninguno llamó antes de aceptar eso! ¡Qué pena que no llamaron antes, porque le acaban de poner unos grilletes como los que le pusieron a Enriquillo!”, dijo Báez, que opera en Haina y ha desarrollado jugadores tan caros como Nelson Gómez, a quien los Yanquis dieron US$2,2 millones en 2014.

¿Perseguir el dopaje?

Cuestiona éxito

El conocido entrenador pronostica que la nueva plataforma correrá la misma suerte que la Liga Suprema, lanzada por la MLB en 2011 con Moisés Alou a la cabeza como una competencia a la Dominican Prospect League e International Prospect League, pero que al poco tiempo dejó de operar.

“Quedó demostrado que (directivos de MLB) no saben de béisbol, los equipos sí. Para que lo sepas MLB y los equipos están divididos. Los equipos van invertir al final no es a los peloteros de los programas afiliados, que son traidores, por supuesto, sino al talento, si hay un pelotero que es demasiado bueno y no es de un programa asociado le van a dar su dinero, lo van a firmar. Lo que más me preocupa es la unión”, insistió.

El programa comenzará a operar en el primer evento en que el talento disponible para firmar en el año fiscal 2019-2020 tendrá lugar entre el 18 y 20 de septiembre en el estadio Temístocles Metz de San Cristóbal.

