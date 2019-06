VIDEO | Pedro Martínez sobre Big Papi: “Me molesta ver que alguien le quiere quitar la vida de forma tan cobarde”

El Salón de la Fama de Cooperstown, Pedro Martínez, habló anoche sobre David Ortiz y lamentó que existan personas capaces de tratar de quitarle la vida a una persona de una manera tan cobarde.

Martínez, que no pudo controlar las lágrimas, dijo en el programa Baseball Tonight de MLB, declaró “para mí David es un hermano, un amigo, un miembro de mi familia, un colega y no lo puedo soportar”.

Pedro señaló que David es un modelo a seguir, y una persona que ha tratado de trascender en la vida a partir de su trabajo por lo que le molesta que alguien pretendiera quitarle la vida “de una forma tan cobarde”.

“Ver que alguien le quiere quitar la vida de una manera tan cobarde me preocupa y me preocupa mucho como un amigo, como un hermano, como un miembro de mi familia, como un colega, simplemente no lo puedo soportar”, dijo.

Sobre su momento en el programa reveló entre llantos “estoy tratando de divertirme con ustedes, lo siento, pero mi corazón está con David”.