Vídeo | Bautista: "Estoy listo para ayudar a clasificar y traer una mellada de los Juegos Olímpicos"

José Bautista dijo sentirse bien y que está listo para ayudar al país a la clasificación y tener una digna presentación en Tokio-2020, y ganar una medalla en los Juegos Olímpicos pautados para iniciar el 23 de julio.

“Estamos listo para salir al terreno y ver la situación que tenemos al frente, jugar el juego en un día a día, tenemos mucho que no usamos el bate, pero me siento bien en el cajón de bateo, en la práctica”, afirmó el ex Grandes Ligas.