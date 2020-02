$!Video | Juan Soto dispará su primer jonrón del Spring Training

Siempre hay aplausos bien fuertes cada vez que el dominicano Juan José Soto se para en la caja a batear. Él los escucha, incluyendo en tardes como la del martes, cuando bateó su primer jonrón del Spring Training.

“A mí me gusta eso”, dijo Soto después de la victoria de los Nacionales por 9-6 sobre los Cardenales en el Roger Dean Chevrolet Stadium. “Me gusta cuando la gente se emociona por verme. Eso me hizo sentir más listo para tomar el turno. Yo creo que esas cosas me ayudan un poco en mis turnos. Me emocionan esas cosas”.