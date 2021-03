$!Vídeo | Los sueños en el béisbol de D'Angelo Ortiz, hijo del Big Papi

No hay dudas que la figura de David Ortiz es grande en el béisbol en la ciudad de Boston y la República Dominicana, y su hijo afirma: “Adoro esa presión, sentir esas mariposas en el estómago, amo sentir que la gente no espera que siga sus pasos, sino que camine sobre ellos y conseguir los míos”.

De igual manera el ex ugador de los Medias Rojas indica que no hace ningún tipo de presión de su hijo, aunque responde cada pregunta sobre el juego, que suele hacerle.

“No lo presiono, lo motivo para que siga sus pasos, que camine su propio sendero”, afirma David Ortiz al señalar que lo único que quiere para él "es que se eduque, que tenga buenas notas, en el juego, está haciendo su propio nombre”.

“D se está tomando esto muy en serio. No le estoy presionando. Lo que quiero que haga es educarse a sí mismo. No es como si lo estuviera poniendo contra las cuerdas. Lo único que Tiff y yo queremos es que se eduque, obtenga buenas notas y lo apoyemos en el béisbol. No necesita que lo empujen. Se está esforzando a sí mismo ", dice.

D'Angelo tiene 16 años y juega en la inicial, según narra Ian Browne en las páginas de MLB.com, donde habla del desarrollo del prometedor jugador en la preparatoria Westminster Christian School del Sur de Florida, algo coincidente, pero es la misma escuela donde se formó Alex Rodríguez.