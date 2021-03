Video | Pedro Martínez preocupado por enfoque de prospectos con el dinero

Pedro Martínez no desaprovecha la oportunidad para transmitir los conocimientos que, combinado con su talento, les permitieron lograr la inmortalidad deportiva. Tampoco se muerde la lengua cuando tiene que halar las orejas.

Esta vez lo hizo con los talentos que reciben grandes cifras en dólares a la hora de reclutar y la forma en cómo se comportan.

“Todos esos muchachitos jóvenes que están cogiendo esos bonos yo espero que reconozcan cuál es su prioridad y qué es lo que tienen que hacer con su mamá, con su papá, con sus estudios, con la superación... con superarse. No con los carros ni las mujeres lindas que van a aparecer, no. Ni con la bebida, ni con la hookah ni nada de eso, sino que entiendan qué es lo que verdaderamente vale”, dijo Martínez en una entrevista que se ha hecho viral y compartida en la cuenta de TikTok de Luis Basanta, @Basanta0212.

“Y que el dinero que ellos cogieron de bonos no es nada comparado con lo que ellos se pueden ganar en las Grandes Ligas. Y que no sigan llevándose de esos locos que andan por ahí llevándole préstamos a los locos así, ‘mira’, y después no entienden porque una cosa que nosotros no tenemos mucho es la educación y la preparación. Nuestros padres, lamentablemente la gran mayoría, a menos que sean nueva generación, gente que pudo estudiar... pero, la educación es algo fundamental que nos falta muchísimo en el béisbol”, dijo Martínez, tres veces ganador del premio Cy Young.

Martínez es un habitual charlista con jóvenes y también trabaja en sesiones privadas con lanzadores, novatos y al discurso, sino que ha conllevado la construcción de instalaciones para ambos rubros.

A través de su fundación promueve la integración de la práctica deportiva con los estudios, una iniciativa que no se ha limitado a palabras, sino que también ha construido estadios y escuelas.