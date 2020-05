VIDEO | Reglas de béisbol: aquí algunas que no están escritas en el manual de la pelota y el softbol

Hay toda una subcultura de reglas no escritas que se han pasado a través de generaciones de jugadores , y van desde lo obvio hasta lo respetuoso. Muchas de ellas “cábalas” , como no hablar a un lanzador cuando lleva en progreso un partido sin hits ni carreras.

Una cábala es muy común es cuando un lanzador ha pasado de cinco entradas con un cero-hit-cero-carrera o un juego perfecto, entonces no mencionarlo es cortesía común, hasta el no dirigirle la palabra al pitcher, quien regularmente siempre se sienta en una esquina del dougout.

Aquí algunas de las más grandes reglas no escritas, en béisbol y softbol. La violación de algunas de ellas se considera “relajar el juego”, como son:

a) Robo de base ganando o perdiendo por muchas carreras, a menos que el corredor no esté compitiendo por el liderato. Si con una ventaja muy superior usted intenta robarse una base, es casi seguro que el bateador en turno no se lo agradecerá, porque la siguientes pichadas van dirigidas a su cuerpo.

b) En ese mismo orden se penaliza la acción cuando se trata de robar la tercera con dos outs. Se supone que desde la segunda le resulta fácil anotar con hit fuera del cuadro.

c) Si un bateador importante de un equipo es golpeado, seguro que su lanzador “tumbará” al primer bateador que enfrente del equipo contrario. El lanzador que no cumple esa "norma no escrita y no conversada", corre el riesgo de quedarse sólo en una pelea, por eso tiran a dar aunque estén advertidos por los árbitros, de que serán expulsados del juego.