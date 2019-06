$!Vigilantes de Texas retiran número 29 que usó Adrian Beltré

Cuando Julio Borbón uso el número 29 con los Vigilantes de Texas, en su primera temporada en las Grandes Ligas en el 2009, no pensó que 10 años después sería retirado, como homenaje a un compatriota. Jugó cuatro temporadas con los Vigilantes, 2009, 2010, 2011 y 2013.

Adrian Beltré que ascendió a las Grandes Ligas con los Dodgers de Los Ángeles en el 1998, y que jugó también con los Marineros de Seattle y Medias Rojas de Boston, se estableció con el combinado de Texas en el 2011, hasta concluir una exitosa carrera que lo proyecta para ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown.

Beltré también lució el número 29 en su espalda, que como homenaje a su brillante carrera con los Vigilantes, fue puesto en retiro en una ceremonia previa a Texas con los Atléticos de Oakland, en el estadio Globe Life Park de Arlington, hogar de los Rangers.

Entre los invitados especiales a la ceremonia del retiro del número de Beltré estarán el inicialista Prince Fielder, los ex jardineros David Murphy y Julio Borbón y el ex torpedero y capitán Michael Young. También la familia de Beltré y el ex lanzador Steve Foucault, quien entre 1973 y 1976 fue el primer jugador de Texas que vistió el número 29.

En un acto donde estuvo presente en Ministro de Deportes de la República Dominicana, licenciado Danilo Díaz.