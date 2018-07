Vladi Jr. toma el puesto de mejor prospecto en el Top 100 de la MLB

NUEVA YORK. La temporada del 2018 comenzó con un jugador fenómeno nunca antes visto ocupando la cima de la lista de los 100 Mejores Prospectos de Grandes Ligas, según MLB Pipeline. El lanzador/bateador Shohei Ohtani era el No. 1 en esa lista.

Ohtani arrancó el año en la Gran Carpa y permaneció en el equipo grande. Eso le permitió al mejor prospecto de los Bravos, el venezolano Ronald Acuña Jr., adueñarse del primer lugar en esa lista, pero su estadía ahí también fue corta. El jardinero de 20 años de edad fue subido por Atlanta a finales de abril. El trono del mejor prospecto de todo el béisbol ahora le pertenece al dominicano Vladimir Guerrero Jr.

El antesalista prospecto de los Azulejos y su compatriota el torpedero dominicano de San Diego Fernando Tatis Jr. --ambos de 19 años de edad e hijos de leyendas del mismo nombre- encabezan una lista de los 100 Mejores Prospectos que presenta muchos cambios y nuevas caras.

Junto a Guerrero Jr. se encuentran otros cinco jóvenes quienes se encontraban entre los 10 Mejores Prospectos de la lista de los 100 Mejores en la pretemporada y permanecen altamente clasificados: Tatis (No. 2), el jardinero dominicano de los Medias Blancas Eloy Jiménez (No. 3), el infielder de los Rojos Nick Senzel (No. 4), el jardinero dominicano de los Nacionales Víctor Robles (No. 5) y el derecho de los Astros Forrest Whitley (No. 7).

La juventud predomina en la cima de esta lista. Además de Guerrero y Tatis, el No. 10 Royce Lewis de los Mellizos también cuenta con 19 años de edad.

Bo Bichette (No. 9) de los Azulejos y Whitley tienen apenas 20 años, mientras que Jiménez, Robles, el infielder de los Rockies Brendan Rodgers (No. 6) y el jardinero de los Astros Kyle Tucker (No. 8) tienen 21 primaveras. Senzel (No. 4) es el jugador de más edad entre los primeros 10, con 23 años.