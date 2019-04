$!Vladimir Guerrero agradece distinción como Hombre del Año 2018 de Diario Libre

View this post on Instagram

Cuantas bendiciones, mi hijo debutando en MLB y yo hoy reconocido como hombre del año. Dando gracias a @diariolibre por premiarme y reconocer mi labor ante la sociedad dominicana. Esto solo me compromete a seguir adelante por mi pueblo y por mi gente. | Lots of blessings, my son is making his mlb debut and today i’m receiving the Man of the Year award. I’d like to thank Diario Libre for recognizing my work for the dominican society. This only motivates me to work harder everyday for my people.