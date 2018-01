Vladimir Guerrero con mejor votación que Pedro Martínez en su ruta a Cooperstown

Sobre Vladimir Guerrero

De Guerrero ser inmortalizado sería el tercer dominicano en lograr el mérito y el primer jugador de posición.

El próximo 24 de enero se darán a conocer las votaciones de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA, por sus siglas en inglés). Hay consenso en torno que el dominicano tiene los méritos para ser elegido al Salón de la Fama de Cooperstown.

El primero en llegar fue el lanzador Juan Marichal Sánchez, (Monstruo de Laguna Verde), como era conocido Marichal, que fue inmortalizado en el 1983, lo que marcó un precedente en la historia del béisbol de la Republica Dominicana, con su ingreso a Cooperstown que logró un 83.7% de la votación de la fecha.

Décadas después en la clase del 2015 es llevado a la inmortalidad el también lanzador Pedro Martínez Jaime (Pedro el Grande), para ser el segundo dominicano en lograr el mérito.

Números, premios y récords

El ex pelotero nativo de San Gregorio, San Cristóbal, tuvo 16 temporadas en las Grandes Ligas que inició con los Expos de Montreal en 1996 y finalizó con los Orioles de Baltimore en el 2011. Acumuló 449 jonrones, 1496 vueltas empujadas y finalizó con promedio de .318.

Entre los méritos sumados por Guerrero está el de Jugador Más Valioso de la Liga Americana (2004); Premio Edgar Martínez al Mejor Bateador Designado (2010); nueve veces All-Star (1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010); ocho veces ganador del Silver Slugger Award (1999, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010) y dos 2 veces Jugador del Año de Ligas Menores por los Montreal Expos (1995, 1996).

Además dos veces Jugador del Año de los Montreal Expos (1995, 1996), cuatro veces Jugador del Año de los Los Ángeles Angels of Anaheim (2004, 2005, 2006, 2007); dos veces Baseball America First-Team Major League All-Star OF (2000, 2004) y tres veces Baseball América Second-Team Major League All-Star OF (1998, 1999, 2005).

También South Atlantic League All-Star OF (1995); MVP de la Eastern League (1996); Jugador del Año AA (1996); Baseball America 1st team Minor League All-Star OF (1996); Double-A All-Star OF (1996); All-Star de la Eastern League OF (1996) y Novato del Año de la Eastern League (1996).