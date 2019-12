$!Vladimir Guerrero entrega útiles escolares

El miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Vladimir Guerrero, donó más de mil mochilas con útiles escolares a las escuelas Francisco del Rosario Sánchez y Augusto Sánchez la mañana de este miércoles en el municipio de Nizao, con motivo de seguir realizando obras caritativas para el crecimiento escolar del país.

La empresa de seguros La Colonial se unió a la acostumbrada actividad que realiza la “Tormenta de Don Gregorio”, impartiendo charlas a los estudiantes sobre los valores y las buenas costumbres.

Vladimir entregó las mochilas con cuadernos con la figura de él y su hijo Vladimir Guerrero Jr., además lápiz y lapiceros.

“Me siento feliz de hacer esta obra para mi país, ya que cuando tuve la oportunidad no hubo quien me ayudara. Si los jóvenes que hoy practican béisbol no llegan a ser peloteros de esta manera tienen una alternativa de ser alguien en la vida”, manifestó Guerrero a los niños que no pararon de mostrarle su cariño y admiración.

Guerrero agregó que estás obras benéficas tendrán continuidad, ya que es una forma de agradecerle a su pueblo por todo el apoyo que le brindaron durante toda su carrera.