Vladimir Guerrero Jr. cumple las expectativas

“Creo que me siento muy bien, gracias a dios. El cuerpo se siente muy diferente, puedo hacer muchas cosas que antes no hacía, me siento muy cómodo en el peso que estoy. Mi equipo en Dominicana hizo un buen trabajo y estoy contento con eso”, dijo Guerrero Jr., en una entrevista vía Zoom.

“Seguiré con eso toda mi carrera, con el plan de nutrición. Nadie me dijo nada, un día me levanté de la cama y me miré en el espejo y yo me dije ‘ya está bueno, tienes que ponerte pa’ lo tuyo”. Vladimir Guerrero Jr.

El hijo del inmortal de Cooperstown que lleva su mismo nombre tiene planes de continuar un estricto régimen alimenticio y dijo que el punto de quiebre lo tuvo un día al verse en el espejo.

También se refirió a Jackie Robinson, el jugador que rompió la barrera racial en Grandes Ligas y quien abrió las puertas para todas las minorías que hoy juegan en las mayores.

“Creo que si no fuera por Jackie Robinson no estaría sentado hoy aquí, como decimos nosotros, fue el hombre que tuvo los dos cojones de venir y jugar la pelota y Osvaldo Virgil fue uno de los que nos abrió las puertas y me siento muy contento”.