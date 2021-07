Vladimir Guerrero Jr. despertó para callar las críticas del pasado

Después de dos años en Grandes Ligas escuchando muchos cuestionamientos sobre su condición física, su producción y su capacidad en el terreno de juego, Vladimir Guerrero Jr. decidió cambiar.

¿Qué hizo que Guerrero Jr. rebajara 42 libras y se pusiera literalmente para lo suyo?

“Las críticas que hacen las personas, que quieren decirte cosas que no quieres escuchar y yo lo que dije fue que no soy ni la mitad del pelotero que yo soy y me voy a poner a trabajar para silenciar a esas personas”, dijo Guerrero a Diario Libre.

El resultado ha sido un pelotero que pelea por la triple corona, bateando .332, con 28 jonrones y 73 remolcadas, liderando dos de las tres patas de la Triple Corona.

“Yo no me fijo mucho en mis números, lo que trato es de trabajar y hace lo que me toca. Sí sé que estoy en eso porque los familiares me lo mencionan pero no me enfoco en eso”, señaló.

¿Y en qué se enfoca Vladimir hijo?

“En lo que me enfoco es en tratar de ganar y mantenerme saludable”, dijo.

Los Azulejos están en pelea en el Este de la Americana, con los Medias Rojas y los Rays. ¿Cuál es el plan de Guerrero?

“Nosotros trabajamos día a día y tratar de ganar todos los días”, dijo.

¿Y qué espera para la segunda mitad?

“Lo que Dios me mande. Trabajar, salud y lo que Dios me mande, eso espero”, indicó.

Shohei Ohtani lidera las mayores en jonrones, con 33, ¿está pendiente el dominicano de eso?

“El esta haciendo su trabajo y yo el mío. No ando mirando números de nadie, él pone los de él y yo los mío”, agregó.

Pero sí dijo estar orgulloso de acercarse a los números de su padre.

“Me siento muy contento de poder hacer lo que hizo mi padre en muchos sentidos”, manifestó.