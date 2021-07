$!Vladimir Guerrero y su madre Altagracia Alvino mantienen tradición

“Seguiremos la tradición familiar, fuimos a Denver, Colorado al Juego de Estrellas nuestra madre, hermanos, tíos, primos, todos fuimos a apoyar a “El Negro”, eso es parte de nuestra tradición, estar en familia, apoyándonos uno a otro”, señaló.

Indicó que todo lo que hizo mientras era jugador se lo ha transmitido a su hijo Vladi Jr. “Que siga disciplinado, que muestre valores y que siga transitando por el camino limpio”, destacó el miembro del Salón de la Fama.

“De verdad me siento un padre orgulloso por ver a mi hijo demostrando destrezas en el juego, es algo que me llena de satisfacción, por lo que hoy les envió un mensaje a los jóvenes a no desmayar, a seguir por el camino correcto, el camino de la educación, el deporte, a ser disciplinados”, sostuvo Guerrero padre.

“Sigan por el camino correcto, digno, a seguir en familia, a escuchar a sus padres, así como lo ha hecho “El Negro”, que no me ha defraudado, espero que siga así por el camino limpio y correcto”, concluye el mensaje de Vladimir Guerrero. “Mi hijo seguirá el legado de los Guerrero”.