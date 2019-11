$!Vólquez volverá con los Rangers en el 2020

Edinson Vólquez no está listo para retirarse.

El diestro dominicano dijo que está cerca de firmar un contrato de liga menor con los Rangers y que tiene previsto reportarse a los entrenamientos primaverales en febrero como relevista. Vólquez acompañó a los Rangers el viernes en la inauguración oficial de la nueva academia del club en la República Dominicana.

El equipo no ha confirmado el acuerdo.

Vólquez tenía intenciones de retirarse después de la temporada del 2019, pero cambió de parecer luego de conversar con el gerente general de Texas, Jon Daniels.

“Estamos trabajando en eso”, dijo Vólquez. “Me iba a retirar, pero recibí demasiadas llamadas pidiéndome que volviera. Mi decisión es regresar a Texas. Estoy entusiasmado”.

Vólquez perdió casi toda la campaña del 2019 debido a un esguince en el codo de lanzar. Pero el veterano regresó a la acción en septiembre como relevista y alcanzó las 95 millas por hora con su recta desde el bullpen. A los Rangers también les agrada la idea de que derecho de 36 años sea un líder para los lanzadores jóvenes del club.

“Quieren que esté cerca de los muchachos jóvenes”, dijo Vólquez. “La manera en la que terminé la temporada me hizo cambiar de parecer. Tiré duro sin dolores. Cuando hablé con [Daniels] en un principio, le dije que no, pero me dijo que era preciso que volviera y ayudara a los muchachos jóvenes”.