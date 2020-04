$!Wade Boggs se pregunta si tiene coronavirus y si lo contrajo de Chris Sale

El ex tercera base de los Medias Rojas de Boston, Wade Boggs, se pregunta si tuvo coronavirus el mes pasado, pero de ser así de dónde y de quién se contagió. Él tiene una idea, publica la sección de MLB, de Yahoo Sports.

Boggs de 61 años cree que posiblemente contrajo el virus del as de los Medias Rojas, Chris Sale en un evento de equipo a principios de marzo, según Marc Topkin, del Tampa Bay Times. "Varios jugadores estaban cerca, y terminé teniendo una larga conversación y estrechándole la mano a Chris Sale", dijo Boggs, según Topkin. "Le estaba preguntando: "¿Cómo estuvo tu neumonía? ' y él dijo: "Me estaba matando", me dijo eso a principios de febrero, así que me pregunto cuándo harán su prueba de anticuerpos si es que regresa o no".

Boggs dijo que estaba muy enfermo a principios de marzo y que tuvo que hacer un viaje al hospital a media noche, pero los médicos finalmente lo diagnosticaron con neumonía. Ahora que se conoce mucho más sobre la COVID-19 de lo que se conocía en marzo, Boggs quiere hacerse una prueba de anticuerpos para descubrir si realmente tenía el virus, escribe Yahoo.

Al igual que Boggs, Sale también se pregunta si realmente tenía el coronavirus y no la neumonía. Su prueba de gripe resultó negativa y, por lo tanto, le diagnosticaron neumonía.

Los síntomas de la neumonía son sorprendentemente similares a los de COVID-19. Tos, falta de aliento, fiebre y fatiga son síntomas de ambos, por lo que no sería sorprendente saber que Sale y/o Boggs tenían el virus.