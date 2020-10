$!Whitey Ford el zurdo de oro

Tom Seaver, Bob Gibson, Ron Perranoski y Whitey Ford se nos fueron antes de que cayera el telón de la pandémica temporada del 2020 con San Luis y los Yankees eliminados y ese mismo tren se fue Luis Rojas en su debut con los Mets.

New York se quedó sin equipos en la postemporada y con el dolor de que la noche del 8 de octubre del 2020, en Lake Success, Long Island, New York, falleció padeciendo de demencia a sus 91 años de vida, el superbo lanzador zurdo de los Yankees de New York: Whitey Ford.