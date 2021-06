$!Wilson Inoa: de release a jefe de jardinería en complejo de los Cubs

Con 16 años en 2003, por un veloz jardinero de nombre Wilson Inoa, los Cachorros dieron un bono de US$40,000 y en el sistema de desarrollo del equipo coincidió con eventuales Grandes Ligas como Welington Castillo, Carlos Mármol y Starlin Castro.

Pero Inoa, nacido en Jacagua, Santiago, no superó una lesión en su tobillo izquierdo y sus sueños ligamayoristas terminaron en 2007 cuando el equipo lo despidió.

“Lloré como un niño, me quedé dos semanas durmiendo en el complejo del equipo porque no tenía adonde irme”, dice Inoa a través de una videollamada de WhatsApp con Diario Libre desde Mesa, Arizona.

Hoy, Inoa gana reconocimiento y hasta ha merecido reportajes de cadenas como NBC por su trabajo como encargado de jardinería del Sloan Park, el complejo de siete estadios que tienen los Cachorros en Mesa, donde se prepara el equipo en la pretemporada, donde juega la liga de novatos y donde se rehabilitan los peloteros que sufren lesiones.

Montado en un corta gramas, abonando y mojando el terreno, Inoa tiene la responsabilidad de hacer lucir como una alfombra con diseños, la superficie de la edificación inaugurada en 2014 a un costo de US$99 millones.

También asiste la academia del equipo en Boca Chica, con su sueño de hacerlo de forma fija en el Wrigley Field (donde asiste varias veces al año).

Cuando el equipo lo despidió con 21 años no le veía sentido volver a la República Dominicana, durmió dos meses en un parque en Arizona, logró casarse con su novia y su suegra le consiguió trabajo en una fábrica de Intel como empleado de limpieza.

Luego obtuvo un empleo en mantenimiento en el ayuntamiento de Mesa, que entonces tenía las funciones de limpiar el complejo de los Cachorros y allí aprendió los pormenores del delicado oficio de la jardinería.

Cuando el club asumió el control de esa área en 2013 lo nombró y hoy sabe tener bajo su responsabilidad hasta 30 personas en un oficio que dice mientras más aprendía más se enamoraba y hoy no lo cambia por nada.

“Al pelotero que le den release que no crea que el mundo se le acabó. La vida sigue, hay muchas oportunidades alrededor del béisbol, pelota nada más no es correr, batear, es estar en el entorno. Hay muchas oportunidades, que no se sientan, tampoco, humillados porque tu trabajo es ensuciarte. Necesitamos ayuda, abrir más la mente, ser más nosotros y traer el orgullo dominicano, con eso uno vence todo”, dice Inoa.

Su trabajo le ha valido a que peloteros como Javier Báez le contratara para prepararle un complejo en Puerto Rico y el ex toletero Alfonso Soriano otros trabajos en San Pedro de Macorís.