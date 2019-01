$!Yasmani Grandal y Cerveceros pactan por un año

El cátcher Yasmani Grandal y los Cerveceros de Milwaukee llegaron a un acuerdo por un año y 18,25 millones de dólares, dijo el miércoles una persona cercana a las negociaciones.

La persona habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima porque el convenio depende de los exámenes físicos. The Athletic fue el primer medio que informó sobre el pacto.

El cubano Grandal rechazó una oferta cualificada de 17,9 millones que le presentaron en noviembre los Dodgers de Los Ángeles, campeones de la Liga Nacional. Podría declararse agente libre otra vez, después de la Serie Mundial de este año.