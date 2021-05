Yermín Mercedes celebra su premio al Novato del Mes

“Ahora toca seguir trabajando fuerte sin parar y seguir ganando más premios, no es simplemente decir que me gané este y parar. Hay que seguir trabajando y que las cosas fluyan”, agregó Mercedes.

Los Medias Blancas iniciaron este martes una serie contra los Rojos en Cincinnati, donde Mercedes no puede actuar como bateador designado y en el primer compromiso de la serie fue dejado en la banca.

¿Cómo pretende manejar eso?

“Solamente me dijeron que me mantenga ready. Uno nunca sabe lo que puede pasar en el terreno de juego. Si me toca catchear, si me toca jugar otra posición o salir del banco como emergente, solamente estar ready y estar positivo para cuando te den la oportunidad, estar ready todo el tiempo”, agregó Mercedes.

Los Medias Blancas han sufrido dos bajas sensibles en lo que va de campaña, con la lesión de Eloy Jiménez y su desgarre de un pectoral y el lunes la de Luis Robert, que se perderá de 12 a 16 semanas con una lesión de la cadera.

¿Siente Yermín que tiene que poner un extra ahora que estos dos grandes bates están fuera?

“Yo siempre por dentro de mí, digo que tengo que dar el extra sin importar la circunstancia que sea... ahora con esas dos pérdidas (Eloy Jiménez y Luis Robert) es una baja dura, pero son cosas de Dios y de la vida y los que estamos aquí lo que tenemos que hacer es hacer nuestro trabajo y tratar de tapar ese huequito en el lineup y el equipo”, añadió.