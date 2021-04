$!Yermín Mercedes: el hombre del momento

“Me siento muy bien, pegué el tercer jonrón más largo en el estadio de los Medias Blancas y eso me hace sentir bien”, comentó Mercedes.

Su debut en las Grandes Ligas se tomó su tiempo y no fue hasta los 28 años cuando tuvo la oportunidad de jugar a diario, lo que está sucediendo en estos momentos con los Medias Blancas de Chicago.

La atención que está generando es algo que Yermín había esperado y tras jugar el primer partido en casa de la temporada, dijo haber recibido el cariño del público.

“Los fanáticos quieren saber de mí y eso me gusta, que haya gente apoyándome y que quieran que me vaya bien. Cada vez que estuve en el plato, sentí el cariño de los fanáticos gritando Yermín. Me estaba divirtiendo y cuando uno se está divirtiendo, las cosas salen bien. Ese es Yermín, ese soy yo”, indicó.

Dijo, además, que en el estadio se encontraba su padre, su hermano y otras personas cercanas a él.

“Mi papá, mi hermano, algunos amigos cercanos estuvieron en el estadio, había unas ocho personas mías en el estadio, aplaudiendo y pujando por mi”