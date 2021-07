$!Yermín sale de su “retiro” de un día tras consejos

Tan rápido como hizo el anuncio de su despido del béisbol, así mismo el dominicano Yermín Mercedes anunció su retorno a la acción.

“Yo duré 10 Años en las Ligas Menores, siempre he entendido que el proceso es grande pero el talento y lo que he demostrado, hablan por sí solos. A mi organización y a mis fanáticos, les pido disculpa nuevamente. Si en algo les he fallado, yo llevo el béisbol en mi sangre y ahora es que falta Yermín Mercedes”, escribió en su cuenta de Instagram @ymercedes73.

El mensaje de Mercedes habla de una situación personal seria, que no aclara, pero agradeció a Dios por “darle guía”.

“Todo el que esté pasando por mi situación, agárrense de la mano de Dios, que El lo puede todo y olvídense de las críticas y de los malos comentarios que siempre van a existir para atropellar la personalidad de uno mismo”, agregó.

En abril, Mercedes tuvo una línea ofensiva en mayo de .415/.455/.659 con 5 jonrones y 16 carreras remolcadas en 82 veces al bate.

Desde entonces comenzó a descenso que lo dejó con una línea general de .271/.328/.404 con 7 vuelacercas y 37 producidas.

“Es un chico talentoso”, enfatizó el dirigente Tony La Russa al ser cuestionado el miércoles en la noche sobre el anuncio de Mercedes.

“Se ganó su lugar en la nómina. Luego, tuvo todos esos turnos al bate, antes de entrar en lo que suele ocurrirles a los novatos. Hay tantos vídeos y grabaciones, que los rivales comienzan a hacer ajustes. Uno tiene que responder con otros ajustes. Sé que el poder que él mostró al comienzo... puede permitir que haga esos ajustes y que pueda batear en las mayores”.

Los Medias Blancas informaron que estaban al tanto de lo publicado por Mercedes en la red social. Recalcaron que el pelotero sigue en activo para el equipo en Charlotte y así sucedió el jueves.