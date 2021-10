$!Yunesky Maya agradece chance de seguir jugando con las Águilas

Para “El “Guerrero”, Yunesky Maya, tener la oportunidad de volver a jugar en la Liga Dominicana de Béisbol y con las Águilas Cibaeñas significa una satisfacción tan grande que le compensa no haberse establecido en Grandes Ligas.

“Si, compensa todo, yo estoy muy orgulloso y muy contento de mí mismo, ya que no tuve el chance de establecerme en Grandes Ligas, pero sí hacerlo aquí, en un béisbol exigente y competitivo”, expresó Maya.

Indicó ademas que “para mí ha sido un oxigeno increíble. A mis cuarenta años todavía estoy aquí y con esta organización, representar a las Águilas Cibaeñas tanto aquí como fuera representa un orgullo, mi familia y mis amigos cercanos también lo están.”

Yunesky esta programado para ser parte de la rotación de abridores de los campeones nacionales y del Caribe y trabaja fuerte para estar en los primeros cinco del día inaugural.

Maya, habló en esos términos cuestionado por la prensa deportiva, a través del “ Zoom Meeting”, que organiza el departamento de Comunicaciones de las Águilas, durante los entrenamientos del equipo, al que el propio Maya, le acuñó la frase “Un Equipo Grande”, al tiempo que revelaba lo que hace para mantenerse en buena forma física.

“Lo mío es seguir trabajando, llevo dos o tres años sin jugar en ninguna otra liga y entonces me preparo muy bien, voy paso a paso hasta poder llegar aquí y darlo todo por mi equipo en la temporada”, explicó

Maya, que es original de Cuba, tiene en su haber una prolongada estadía en el béisbol de LIDOM, que lo ha llevado a militar y hasta reforzar a varios conjuntos en el Todos Contra Todos, y participar en Series del Caribe.

“Gracias a Dios he tenido la oportunidad de representar varios equipos aquí y muy orgulloso de hacerlo dos veces que mi equipo las Águilas Cibaeñas”, recordó.

Sobre su rutina dijo que juega aquí, termina, agarra un “break” y a seguir trabajando, para regresar”

Al hablar del éxito cosechado por la franquicia que ha ganado veintidós coronas nacionales, para colocarse como máximo ganador de la pelota criolla y seis Series del Caribe, resaltó que ese éxito descansa en la disciplina y la unión que reina en el equipo de pelota.

“Mayormente nosotros todos sabemos lo que queremos, primero la disciplina, mantener la unión, que es algo que caracteriza a las Águilas, no de ahora sino por años y tratamos de ayudarnos, siempre trato de ayudar a mis compañeros, ellos saben que lo que necesiten siempre estaré aquí tratando de ayudar en todo¨, indicó.

El nombre del veterano lanzador está registrado en los libros de récord de la Liga Dominicana como el refuerzo que más veces ha ayudado a un equipo a ser campeón, ya que ha logrado vestir la casada de los Tigres del Licey, cuando fueron campeones en el año 2013-2014; las Águilas (17-18) y (20-21), Estrellas Orientales (18-19) y Toros del Este (19-20).

Piensa ser un técnico en el futuro

En la conversación Yunesky Maya, reiteró lo que había dicho el año pasado que le gustaría hacer carrera de coach cuando llegue el retiro y sobre todo con las Águilas, al tiempo de revelar que le hubiera gustado representar a República Dominicana en las olimpíadas, tal y como ocurrió con su coterráneo Raúl Valdés, quien completo el proceso de naturalización en República Dominicana.

“Siempre lo he dicho que dominicana es mi segunda patria, amo a Santiago y me hubiera gustado representar a República Dominicana, lo que pasa es que tenía una residencia, no tengo el pasaporte dominicano, siempre he pensado en eso, no tengo que tener un papel para sentirme dominicano, así que me siento dominicano cien por ciento amo este país, amo a Santiago y esperemos en Dios pronto ser nativo de aquí y poder estar un tiempo más en este país.”