$!Zach Britton no quiere a Domingo Germán como compañero

Los Yanquis de Nueva York tienen un problema en sus manos temprano en los entrenamientos de primavera. Zach Britton piensa que Domingo Germán no debería ser parte del equipo.

“A veces uno no controla quiénes son sus compañeros. No estoy de acuerdo con lo que él hizo. Creo que él no debería tener un puesto en el juego ni tampoco fuera del terreno”, dijo Britton este viernes en el campo de los Yanquis.

Germán recibió una suspensión por 81 partidos por violar la política de violencia doméstica y se perdió la temporada pasada de las mayores.