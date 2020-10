$!Zack Greinke, feliz de jugar sin fanáticos, ni firmar autógrafos: “No me gusta nada de eso”

A principios de esta semana, el jardinero de los Reales Whit Merrifield tuiteó sobre algo que le gustó de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

“¡Hombre, es genial ver a la gente en las gradas de la NLCS!”, escribió Merrifield.

Durante toda la temporada, Merrifield lamentó jugar partidos en estadios vacíos debido a la pandemia de COVID-19. En el otro lado del espectro está el lanzador de los Astros de Houston, Zack Greinke, quien ganó un premio Cy Young en 2009 con los Reales.

Hablando con los reporteros antes de su apertura el miércoles en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, Greinke dijo que ha disfrutado no tener fanáticos cerca.

“Realmente no noto a los fanáticos cuando se desarrolla el juego, pero al calentar y practicar antes de los juegos, quiero decir que para mí es bueno no tener fanáticos en las gradas”, dijo Greinke el martes, según The Sports Network. “A la mayoría de la gente le gusta. Cuando empieza el juego, me pasa lo mismo “.

Esto no debería sorprender, ya que a Greinke le diagnosticaron un trastorno de ansiedad social en 2006 mientras estaba con los Royals. Pero Greinke ha dicho que lo tiene bajo control.

“Para mí, es bueno no tener fanáticos en las gradas”, agregó Greinke el martes. “Porque no hay nadie tratando de hablar contigo y pedirte autógrafos y querer tomar fotos y todo eso. No me gusta nada de eso “.

No se ha permitido que los fanáticos entren en Petco Park para la Serie de Campeonato ni ninguna otra de la Liga Americana este otoño.